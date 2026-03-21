[3.21 女子アジア杯決勝 日本 1-0 オーストラリア シドニー]自らのゴールで日本をアジアの頂点に導いた。日本女子代表(なでしこジャパン)のMF浜野まいか(トッテナム)が優勝決定ゴールを決めた。前半17分、浜野はMF長谷川唯からのパスを左足で受けると、振り返りながら右足を一閃。ゴール右隅に突き刺し、先制ゴールを手にした。「早めに足を振って以降と思っていたなかで、ああやって得点につながった」(浜野)。その後はオース