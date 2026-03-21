◆■ロシター不在も「言い訳にしてられない」 アルバルク東京は天皇杯に続く2つ目のタイトルが目前に見えていたが、20日にスタジオシティ・イベントセンターで行われた『EASL FINALS MACAU 2026』準決勝で、桃園パウイアンパイロッツに敗戦。最後は76－102と大差をつけられ、B1リーグ戦から3連敗となった。 今シーズンのEASLではグループステージを5勝1敗で勝ち抜き、第1シ&#