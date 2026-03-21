金沢―彩たま第4試合のシングルスでプレーする金沢・谷垣佑真＝東洋大赤羽台卓球のノジマTリーグのプレーオフは21日、東京都北区の東洋大赤羽台で準決勝が行われ、女子は2連覇を狙う神奈川（レギュラーシーズン2位）が日本ペイント（同3位）を3―0で退け、28日の日本生命（同1位）との決勝に進んだ。神奈川は平野が出場したダブルスで先勝し、シングルスでは張本美も勝った。男子は金沢（レギュラーシーズン2位）が昨季王者