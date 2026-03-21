7人組グループ・なにわ男子によるテレビ朝日系冠バラエティー『なにわ男子の逆転男子』（毎週土曜後3：30）が21日、放送された。この日は、メンバーが個室で2人きりで語り合う「サシメシで本音男子」企画に藤原丈一郎、大西流星が参加した。【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子大西は、藤原に助けられた思い出として2023年のコンサート中に倒れたことを挙げ「自分たちがパーソナリティーの番組があってそれ