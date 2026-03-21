シンガー・ソングライターの佐野元春（70）がデビュー日の21日、東京ガーデンシアター（江東区有明）でデビュー45周年ツアーの千秋楽を迎えた。「これからもミュージシャンとして、勇気をもって今まで通り楽しく、最前線でやっていきたい」と、歌い続けていくことを誓った。27曲目に披露したのは1981年発売の代表曲「SOMEDAY」。大きなヒットではなかったが曲の評価は高く、82年の同名アルバムのヒットでブレークした。それか