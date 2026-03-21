BTSが21日、韓国・ソウルの光化門広場で復帰公演「BTSTHECOMEBACKLIVE−ARIRANG」を開催した。22年10月以来、約3年半ぶりに7人がステージにそろった。黒い服をまとったダンサーの奥から、光化門を背にした7人が登場。RM（31）が「アニョハセヨ、weareback（こんばんは、帰ってきたよ）」と呼びかけると、会場に集まったARMY（ファンの総称）から大歓声が沸き起こった。20日リリースのアルバム「ARIRANG」収録の「Bodyt