OCTPATHが本日3月21日に東京・Kanadevia Hallで開催した単独ライブ＜OCTPATH LIVE 2026 -PATH to Dream-＞のアンコールにて、4月15日発売の9thシングルより「Steppin’!!!」のミュージックビデオをサプライズ公開した。「Steppin’!!!」のミュージックビデオは、楽曲のポジティブな気分の高まりやエネルギッシュなパワーを「無理に気張らなくたっていい！肩の力を抜いて今を楽しんじゃったらいいじゃん！」というコンセプトの中で