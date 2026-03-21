歌手の佐野元春が２１日、東京・有明の東京ガーデンシアターで４５周年ツアー（全２９公演、７万２０００人動員）の最終公演を行い、３時間にわたり代表曲「ＳＯＭＥＤＡＹ」「約束の橋」など３２曲を披露した。古希（７０歳）とは思えない華麗なギター演奏と力強い歌声で７０００人を魅了した。１９８１年３月２１日に「アンジェリーナ」でデビューして、この日でちょうど４５年の節目を迎え「ここまでやってこられたのは、み