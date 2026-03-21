◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東幕下２枚目・白鷹山（高田川）が１場所での十両復帰を確実にした。東同３枚目・貴健斗（湊川）を寄り切り、４勝３敗で勝ち越しを決めた。先場所は東十両１４枚目で６勝９敗と負け越し、幕下に陥落していた。師匠の高田川親方（元関脇・安芸乃島）から「黒まわしは似合わないぞ。早く戻ってこい」と檄を飛ばされ、「１場所で戻るんじゃなく、新十両に上がる気持ちで