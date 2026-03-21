安心感を重視して長く定番ボブを続けているなら、この春を機会に垢抜けを狙ってみては？ ボブ本来のまとまりやすさはそのままに軽やかさを取り入れた、40・50代にふさわしいウルフボブを紹介します。ボリュームダウンや広がりなど、大人の髪悩みにもアプローチできそうです。 毛先を変えるだけで十分軽やか 肩上のコンパクトなボブに高すぎない位置でレイヤーを入れると、毛先がスッキリ。このわずかな