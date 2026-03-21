DIVが主催フェス＜夏の行方FES 2026＞の開催を発表した。本フェスは昨年に続く開催となり、2026年は全国5都市での開催が決定。ファイナルとなる東京編は8月20日（木）Spotify O-EASTにて行われる。なお、各公演の出演者およびチケット詳細は4月中旬に公開予定とのこと。さらに、東京編（Spotify O-EAST）への出演権をかけた選考イベント＜夏の行方FES 2026 -閃光花火STAGE-＞の開催もあわせて発表された。このイベントでは7組のア