◆大相撲▽春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が、東前頭３枚目・平戸海（境川）をすくい投げで下し、７勝７敗とした。「もろ差しは狙っていた。相手が無理やり出てきたので」と振り返った。今場所は初の上位総当たりながら、２横綱を撃破するなど存在感を示している。勝ち越しをかける千秋楽は西前頭３枚目・王鵬（大嶽）戦が組まれた。「そこまで気にしないようにいきたい