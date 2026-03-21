日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビで行われ、今井らいぱちが激戦を制して史上最多６１７１人の頂点に立った。ファーストステージをトンツカタンお抹茶と同点タイの６６９点で通過。ファイナルでもシンガーＹＡＭＡＴＯとしてパワポを駆使と２つのコントでパワポイントを使ったネタで優勝。ファイナルの審査も７人中５人が支持した圧勝だった。滋賀県出身で芸歴は１５年目の３８