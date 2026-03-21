なでしこジャパンがオーストラリアに1-0で勝利したなでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0の勝利で2大会ぶり3回目の優勝を果たした。この試合では、女子アジアカップで歴代最多となる7万4397人が来場した。試合は立ち上がりこそ開催国の大歓声を受ける相手に押し込まれたが、徐々にポゼッションを回復。前半17分に左サイドで短くつないで後ろを向いた状態のFW浜野