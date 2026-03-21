身長180センチのウクライナ人美女コスプレーヤーのネトーチカ（愛称アニャちゃん）が21日までに自身のSNSとYouTubeを更新。日本の雪見露天風呂と台湾の混浴の2つの温泉の写真と動画をアップした。 【写真】背中の白さが眩しすぎる！アニャちゃんが日本の露天風呂満喫♡ 「外は雪景色、中は静かな温泉時間」と湯けむりの中、雪見酒を楽しんだり、バスタオルを巻いた姿でほてった体を雪に預けたり、岩