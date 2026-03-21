記事ポイント400名調査で上履き選びを見直すきっかけ。教育パワーシューズは2,300円で展開。調査期間は2025年12月24日〜2026年1月31日。新学期に向けて見直したいのが、毎日長く履く上履きです。新日本教育シューズの調査では、上履きが子どもの足元を支える大切な存在としてあらためて注目を集めています。価格や洗いやすさだけでなく、動きやすさや快適さまで含めて選ぶ楽しさが見えてくる内容です。 新日本教育シューズ「