記事ポイント「のぼり水族館」に20種類を追加。価格は9,100円（税込）です。徳永こいのぼりの技術を生かした演出です。徳永こいのぼりが、立体ディスプレイ「のぼり水族館」に新たな魚を加えました。空を水槽に見立てた演出で、商業施設や観光施設、イベント空間を楽しく彩れるのが魅力です。風や空調の流れで魚がゆらぐため、見上げる楽しさと写真を撮りたくなる仕掛けを同時に届けてくれます。 徳永こいのぼり「のぼり水族