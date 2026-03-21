記事ポイント2025年の顧客数は前年並みです。2025年は製造量と市場規模が増加傾向です。JDSA加盟71社の調査を公式サイトで公開。日本宅配水＆サーバー協会が、2025年の宅配水業界統計調査を公式サイトで公開しました。顧客数の推移に加えて、製造量や市場規模の動きもまとめられています。宅配型と浄水器形の変化が並んで見える内容で、水の選び方を考えるときの参考になる調査です。 日本宅配水＆サーバー協会「2025年宅配水