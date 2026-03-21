記事ポイント2026年度から4つの重点テーマで始動します。全国視察を経て夏合宿の最終選抜へつなげます。坪井翔選手ら3人が育成アドバイザーに就任します。日本カート協会は2026年度から、カートの普及と振興を進める業界横断の共創プロジェクトを本格始動します。自動車メーカーやタイヤメーカー、教育機関、基金団体まで幅広いパートナーが連携し、次世代選手の発掘から育成、挑戦、普及までを一体で支える取り組みです。競技力の