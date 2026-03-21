NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる仲野太賀が21日、岐阜県庁1階「ミナモホール」で開催されたトークイベントに登壇。小一郎の幼なじみ・直を演じた白石聖とともに、名シーンの裏側や撮影時の思いを語り、会場に集まったファンを沸かせた。【がず】居合刀を受け取る場面など、トークライブ in 岐阜の模様本イベントは、岐阜県が推進する戦国武将観光施策の一環として開催されたもの。