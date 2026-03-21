米ニュースサイト・ポリティコは２０日、米国がウクライナへの支援を打ち切れば、イランへの米軍に関する情報提供を停止するとロシアが米国に提案していたと報じた。米側は提案を拒否したという。米露交渉に詳しい関係者２人の話として伝えた。提案が事実であれば、米イスラエルの攻撃を受ける友好国イランの危機をウクライナ侵略に利用するというロシアの戦略を示すものだ。ポリティコによると、ロシアのキリル・ドミトリエ