【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表 1−0 オーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】不意打ちの「ブレ球ゴラッソ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW浜野まいかが、大一番で衝撃のゴラッソを叩き込んだ。なでしこOGも驚愕する一撃が話題となっている。2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこは、AFC女子アジアカップ決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。約6万