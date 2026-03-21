２４年パリ五輪陸上マラソンでともに６位入賞の赤崎暁、優花夫妻が２１日、それぞれのインスタグラムを更新。「ＮＸ３５０ｈＦＳＰＯＲＴＳ絶対に乗ると決めていたレクサス。夢一つ叶いました」と記し、赤の大きなリボンがかけられた黒の愛車の前で撮影した写真を投稿した。仲良く赤リボンの大きなキーを持つ２人の姿に、フォロワーからは「納車おめでとうございます」「いいなー」「カッコ良すぎる。。。しかも、めっさ似