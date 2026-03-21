韓国・中西部の自動車部品工場で20日に発生した火災で、これまで行方不明となっていた14人全員の死亡が確認されました。現地消防によりますと、大田の自動車部品工場で20日に発生した火災で、行方不明となっていた14人全員が現場で発見され、死亡が確認されたということです。当時、工場には約170人が勤務していて、煙を吸うなどして60人が重軽傷を負いました。亡くなった人の多くは2階から3階にかけての休憩スペース付近で見つか