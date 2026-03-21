シンガー・ソングライター佐野元春（70）が21日、東京ガーデンシアターで、「佐野元春45周年／コヨーテバンド結成20周年アニバーサリー・ツアー」千秋楽を行った。同公演は25年7月、さいたま市文化センターを皮切りにスタートした全29公演約7万2000人を動員したツアーの千秋楽。さらにこの日は、「アンジェリーナ」でデビューした記念日でもある。オープニングにはファンを公言する武田真一アナウンサー（58）が登場。「彼の歌に背