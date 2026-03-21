国交省の「新ルール」適用で復活！日産は2026年3月17日、アメリカで生産している大型SUV「ムラーノ」を日本市場へ導入すると発表しました。国内では12年ぶりの車名復活となります。【ずいぶん変わったな…】これが現在の「ムラーノ」の姿です（写真で見る）大型SUVのムラーノは、2002年にアメリカで初代モデルがデビューし、先進的でスタイリッシュなデザインから人気を博しました。当初は北米専売の予定でしたが、各国から大