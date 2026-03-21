自宅で映画館さながらの大迫力の映像を楽しめるホームプロジェクターですが、いざ購入を考えると「キレイに画面を映し出すのが大変そう」とか「昼間だと映像が薄くて見えづらそう」と心配になって断念してしまう人も多いはず。そんなホームプロジェクターの不安を一掃してくれる最新鋭モデルが登場！独自の3色レーザー技術による高画質で色鮮やかな映像に定評がある家庭用プロジェクターメーカー・JMGO（ジェイエムゴー）から、