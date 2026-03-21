現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップは決勝を迎え、日本代表が地元オーストラリア代表を１−０で下した。同大会史上最多となる７万5000の観衆を集めた大一番。日本は17分に浜野まいかの鮮烈ゴラッソで先制すると、俄然試合を優位に進めていく。終盤はホームチームに押し込まれてピンチが連続するも、身を挺したブロックでクリーンシートを維持。そのまま１−０で勝ち切り、２大会ぶり３度目の栄冠を掴