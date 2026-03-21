なでしこジャパンは現地３月21日、オーストラリアで開催された女子アジアカップの決勝でホスト国のオーストラリアと対戦。１−０で勝利し、アジア女王に輝いた。虎の子の１点を挙げたのが、浜野まいかだ。17分、ペナルティエリア手前左で長谷川唯からのパスを受けると、振り向きざまに右足を一閃。豪快なシュートをゴールネット右に突き刺した。日本を優勝に導く値千金の決勝弾をマークした殊勲の21歳MFは試合後のフラッシュ