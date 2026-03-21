なでしこジャパンの２大会ぶりアジア制覇を韓国メディアも報じた。日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、開催国のオーストラリア女子代表と対戦。１−０で勝利し、2018年大会以来、８年ぶり3度目の頂点に立った。決勝で唯一のゴールは17分に生まれた。キャプテン長谷川唯のショートパスを受けた浜野まいかが、ペナルティエリア外から右足を豪快に振り抜き、ゴール右下隅に