All About ニュース編集部は2026年2月27日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「福田雄一監督作品と出演者」に関するアンケート調査を実施しました。Snow Man・目黒蓮さんが主演の新作映画『SAKAMOTO DAYS』をはじめ、数多くの大ヒット映画を生み出してきた福田雄一監督。福田監督が製作する作品には、さまざまな人気俳優が出演しています。そこで、この記事では「福田雄一監督作に出演する好きな俳優」ランキングの結果を紹介し