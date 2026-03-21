老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来もらえる年金額の確認の仕方についてです。Q：現在57歳。高卒で働き出し、厚生年金保険料も払っています。60歳以降、いくら年金を受け取れますか？「現在57