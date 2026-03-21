◇オープン戦中日2―2ロッテ（2026年3月21日バンテリンD）中日のドラフト2位・桜井頼之介（東北福祉大）が開幕ローテーション入りを確実にした。先発して5回を3安打無失点、6奪三振と安定感抜群の投球だった。オープン戦は4試合に投げ、16イニング連続無失点で防御率・0・00。井上監督は「二重丸をあげてもいい。（開幕ローテーションに）入れたい」と高く評価した。これでドラフト1位・中西（青学大）とともに開幕