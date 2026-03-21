◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第2日（2026年3月21日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）トップと1打差の2位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が2バーディー、4ボギーの74で回り、通算2アンダーで単独首位に浮上し、ツアー通算6勝目に王手を掛けた。強風が難敵となった2日目は多くの選手がスコアを崩した。そんな中での74は決して悪くない。「3パットも、もったいないミスもありな