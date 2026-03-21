「ひとり芸日本一」を決める「R―1グランプリ2026」の決勝戦が21日、東京都内で行われ、今井らいぱちさん（38）が優勝した。賞金は500万円。今井さんは滋賀県出身。スライドショーを使ったネタや、絵描き歌のネタで笑わせた。大会には過去最多の6171人がエントリーし、決勝戦には9人が進んだ。