◇オープン戦中日2―2ロッテ（2026年3月21日バンテリンD）中日の新助っ人サノーが、12球団トップとなるオープン戦4号ソロを放った。2回先頭でロッテ・田中晴の150キロの直球を捉えて左中間へ。迫力満点の先制アーチに「ホームランになるな、という感触だった。芯に当たればパワーはあるので、飛んでいくと思った」と胸を張った。メジャー通算164本塁打。そのパワーを存分に見せつけた。