21日、さいたま市の住宅で火事があり、火元の家から1人が遺体で発見されました。警察などによりますと21日、午後3時前、さいたま市南区で近隣住民から、「住宅から煙が見える」と119番通報がありました。この火事で木造2階建ての一軒家が全焼したほか、周辺の住宅3棟にも延焼しました。火は午後5時半すぎにほぼ消し止められましたが、火元の家に住む宮島公子さん（83）と連絡がとれていないということです。火元の家からは1人が遺