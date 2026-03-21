登板した横浜ＤｅＮＡ・橋本＝ベルーナ２番手で救援した橋本が１回無失点の好投。開幕１軍に向け、アピールを続ける。４−０の五回に登板。浮き上がるような軌道から沈むフォークを決め球に２者連続三振を奪うと、３人目にもフォークを多投し、左飛に仕留めた。橋本は「結果を残さないといけない立場なので、（結果は）やってきたことを信じる要因になっている」と手応えを口にする。右肩を手術し、育成契約を経て昨季途中に支