ルチルはウルの森に住む魔女、今日17の誕生日を迎えた。幼いころに祖母と交わした「魔女はけっして嘘をついてはいけないよ」という約束を忘れていたわけではなかった。ただ…どうしても友達のリナリアに絶望してほしくない想いから、占い結果とは違う答えを伝えたら血を吐いて死んでしまう…。それなのに、なぜかすぐ生き返って…!?――森の最後の魔女の物語が動き出す!そうだすいが描く、コミックシーモアオリジナル漫画『ウルの