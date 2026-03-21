ピン芸人日本一決定戦「Ｒ―１グランプリ２０２６」の決勝戦が２１日、都内で行われ、今井らいぱち（３８）が優勝を果たし、賞金５００万円を手にした。９人で争ったファーストステージでは、６６９点を叩き出した今井らいぱちがひと足先にファイナルステージ進出を決めた。続いて、ネタ順が最後だった「トンツカタン」のお抹茶が同点で１位通過。さらに「ドンデコルテ」の渡辺銀次が６５５点で決勝の舞台に駒を進めた。３人