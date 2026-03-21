◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・野村勇内野手が２号２ランを放った。４点を追う８回２死一塁、カウント２ボールからのカーブを強振した。打球は高々と上がって左翼テラス席へ飛び込み、２点差。打率も２割６分８厘となった。打った直後は少し悔しそうな表情を浮かべて走り出し、本人も「レフトフライやと思いました」と少し驚いた様子の一発だった。「しっかり浮いた変