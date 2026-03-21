◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）は西前頭３枚目・王鵬（大嶽）に突き落とされ、６勝８敗で負け越しが決まった。義ノ富士は２０２４年夏場所で幕下最下位格付け出しで初土俵を踏み、先場所まで１１場所連続で勝ち越していた。前日、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・旭富士）から「勝ち越したら、もしかしたら三役に上がれるかもしれないぞ」とハッパをかけられていたが