ブレイキンで世界トップの選手が集うワールド・チャンピオンシップ「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２１日、ニューピアホール（東京・港区）で開催され、準決勝が終了し決勝戦のメンバーが出そろった。団体戦で競う注目の「クルーバトル」は、世界トップブレイカーで結成された「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」が決勝に進出。２０２３年以来の優勝を狙う。ま