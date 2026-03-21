◇大相撲春場所１４日目（２１日、エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に外掛けで屈した。４敗目を喫して関脇・霧島の優勝が決定し、横綱初賜杯を逃した。豊昇龍は今場所、大の里の途中休場で一人横綱として引っ張ってきたが、千秋楽まで賜杯争いを盛り上げることができなかった。目の前で霧島が大関・安青錦に敗れ、勝てば１差で千秋楽に持ち越しとなった結びの一番。持ち前の鋭さを欠いた