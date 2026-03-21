日本一のピン芸人を決める「Ｒ―１グランプリ２０２６」決勝が２１日、フジテレビ系で午後６時半から生放送された。優勝賞金５００万円をめざし、史上最多６１７１人がエントリーした。ファーストステージでは今井らいぱちとトンツカタンお抹茶がともに６６９点で１位を獲得。続く３位にドンデコルテ渡辺銀次が６５５点で３位につけ、最終的に今井らいぱちが決選投票で５票を獲得して優勝した。今大会は７人によって審査