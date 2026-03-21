タレントで実業家の板野友美（34）がプロデュースする女性アイドルグループ「RoLuANGEL」が21日、公式サイトを更新。板野の妹で所属メンバーの板野成美（30）が誕生日となる8月21日をもって卒業すると発表した。サイトでは「この度、メンバーの板野成美は、本年8月の誕生日をもちましてRoLuANGELを卒業し、新たな道へ進むこととなりました」と報告された。成美は「この度は突然の発表となってしまい、申し訳ありません。私、