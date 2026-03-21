ぽかぽか陽気に誘われて、お花見やピクニックを楽しみたくなる季節が到来♡そんな春のおでかけシーンにぴったりな、ボリューム満点＆おトクな限定メニューが登場しました。人気の韓国フライドチキンがぎゅっと詰まったスペシャルボックスは、みんなでシェアして楽しめる贅沢な内容。春の思い出をもっと美味しく彩ってくれること間違いなしです♪ お花見にぴったりの豪華セット 春の行楽シーズン