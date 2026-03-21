プロ野球のファームは21日、東、中、西地区とファーム交流戦を合わせて計7試合が行われた。ロッテはファーム交流戦の西武戦（カーミニークフィールド）に4―2。先発・河村が4回2/3を4安打1失点（自責0）で、2番手・東妻が1回1/3を無安打無失点で1勝目（1敗）を挙げた。石川慎が2回に先制の1号ソロ、池田が6回の1号ソロなど2安打。西武先発・上田は7回6安打9奪三振3失点で1敗目（1勝）。茶野が2安打1打点、平沢が2安打をマーク