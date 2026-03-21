静岡市葵区で県道をふさぐ土砂崩れが起きた現場＝21日午後2時ごろ（同市提供）21日午前9時50分ごろ、静岡市葵区の山間部を通る県道で「土砂崩れが起きている」と通行人から県警に通報があった。土砂が道路をふさぎ、リニア中央新幹線工事に携わる作業員や登山客ら計79人が下山できなくなった。全員旅館やロッジで待機し、けが人や体調不良を訴える人は確認されていない。市によると、県道脇の斜面が高さ約70メートル、幅約20メ