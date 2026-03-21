栃木県那須町で起きた雪崩事故から9年となるのを前に追悼式が行われました。この雪崩事故は、2017年3月27日に発生し、登山講習中の県立大田原高校の山岳部の生徒ら8人が死亡しました。追悼式は21日、大田原高校で開かれ、遺族の1人は「この時期は雪の残る山々を見ると涙が自然に流れます」と追悼の辞を述べました。